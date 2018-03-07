Взрывы на Броварском проспекте в Киеве – подробности ЧП

Сегодня, 11:26

По предварительной информации, работник СБУ проводил контрольную закупку патронов

 


Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Продавец патронов заподозрил неладное и бросил гранату в салон авто. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Стали известны подробности ЧП в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная".

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, по предварительной информации, работник СБУ Харькова, проводил контрольную закупку патронов у работника батальона полиции особого назначения Киевской области 1991 г.р.

"Во время общения продавец патронов заподозрил неладное и, убегая, бросил гранату в салон автомобиля сотрудников СБУ. К счастью, пострадавших нет, люди успели выскочить из авто. По оперативной информации, подозреваемый находится на территории г. Бровары", – говорится в сообщении. На место направлены правоохранители и кинологи.

Между тем, ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, накануне утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".
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