Взрывы в Киеве устроил бывший "беркутовец" – СБУ

Спикер СБУ Елена Гитлянская прокомментировала взрывы на Броварском проспекте в Киеве.

"Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием. Проводились следственные действия. Им оказался полицейский. И когда он понял, что это сотрудники СБУ, которые хотят его задержать, он бросил гранату и скрылся. Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч.1. ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и ведутся неотложные следственные действия по задержанию этого человека... Он имел отношение к бывшему "Беркуту", – сказала Гитлянская в комментарии 112.ua.

Также она подтвердила, что разыскиваемый человек – сержант полиции Полка специального назначения (бывший "Беркут").

Между тем, ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двоих мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, накануне утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".