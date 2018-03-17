Ядовитый кисель вызвал панику у жителей сел под Киевом

Коммунальщики уверяют – никакой угрозы для жителей нет. Но тяжелую технику все же прислали.

Об угрозе экологической катастрофы – заявляют жители нескольких сел Киевской области. Утверждают – зараженная вода из фильтрационного озера возле свалки попала в почву. Коммунальщики уверяют – никакой угрозы для жителей нет. Но тяжелую технику все же прислали.

Прорыв дамбы обнаружил житель села Крюковщина. И выложил в соцсети фото.

Сегодня утром возле свалки работает техника. Коммунальщики ликвидируют последствия предполагаемого прорыва.



По словам местных жителей дамбу между фильтрационным озером и близлежащими полями начали возводить сегодня ночью и работы идут до сих пор. Сколько загрязненной воды вместе с талыми снегами успело попасть в почву – остается только догадываться.

Тарасовскую свалку площадью в двадцать гектаров закрыли два года назад. Но оба фильтрационных озера с продуктами распада мусора остались.

"Это очень ядовитое вещество. Она имеет темный цвет и такая густая как кисель. По сути его надо скачивать, о чем говорили активисты несколько лет назад. Были насосы, но их украли", – говорит жительница села Тарасовка Оксана Щеголь.

Местные коммунальщики призывают не паниковать. Уверяют – прорыва как такового не было. А то что попало в грунт – не опасно. Работы по укреплению дамбы называют плановыми.

"Внизу возможно что-то есть. Но мы сейчас говорим исключительно о поднятии уровня той дождевой воды, которая просто сошла с полей. Никакого вытока фильтрата не произошло. Вчера была областная экологическая комиссия, которая зафиксировала эти факты", – заявил директор ЖКХ Киево-Святошинского района Илья Котов.

В ближайшее время коммунальщики обещают ликвидировать свалку и откачать воду из фильтрационных озер. Но местные жители им не верят. И с тревогой ждут снегопадов. И последующих паводков.

Напомним, талая вода затопила сотни усадеб в Черниговской области. За помощью к спасателям обратились жители областного центра и нескольких районов.