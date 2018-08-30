За "откат" в проведении тендера задержаны два сотрудника аэропорта "Борисполь"

В государственном предприятии международного аэропорта "Борисполь" на получении взятки в 141 тыс. грн задержаны два должностных лица, которые за "откаты" влияли на проведение тендеров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области разоблачены два должностных лиц государственного предприятия международного аэропорта "Борисполь" на получении ими неправомерной выгоды в размере 141 тыс. грн, которую чиновники требовали от субъектов хозяйствования за участие в тендерах", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

В информации уточняется, что вымогатели занимали должности начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок аэропорта, в связи с чем имели возможность влиять на проведение тендеров.

"Указанные лица, используя свое служебное положение в корыстных целях, влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, при этом получая от последних неправомерную выгоду (так называемые "откаты") в размере 10-20 процентов от общей суммы тендера", – сказано в сообщении.

Кроме того сообщается, что во время задержания у одного из указанных лиц были изъяты денежные средства в сумме 40 тыс. грн, а у другого – в сумме 101 тыс. грн.

Правонарушители задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Днепре майора полиции задержали за вымогательство

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос о уведомление о подозрении задержанным лицам.

Досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины продолжается.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.