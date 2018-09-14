Задержан харьковчанин, отправлявший украинок секс-рабынями в Польшу

Полиция Киевской области задержала 41-летнего харьковчанина, который в сговоре с поляком переправлял украинок в Польшу в сексуальное рабство. Об этом передает пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Украинец вербовал девушек 18-30 лет и переправлял через границу в Польшу под видом дальнейшего трудоустройства в качестве моделей. Объявления о работе он размещал в Интернете, а уже на месте девушки узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги.

Задержали подозреваемого с поличным во время переправки одной из завербованных украинок рейсом Киев – Гданьск через пункт пропуска аэропорта "Киев". Решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения – 60 суток содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в июле на Донбассе разоблачили россиянина, который продавал детей в сексуальное рабство. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет.

Кроме того, в Запорожье в начале сентября задержали торговку людьми. Задержанная 2000 года рождения занималась "вербовкой и перемещением" женщин и девушек в сексуальное рабство с целью получения средств за их продажу.