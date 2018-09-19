Задержан полицейский, возвращавший за взятки вещественные доказательства

Сегодня, 12:16

Следователь полиции получал по $600 за возврат вещей

Задержан следователь Обуховского отдела полиции, которого подозревают в получении взятки в $600. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, полицейский требовал от гражданина деньги и через посредника получил взятку в $600 за возвращение вещественного доказательства. Следователя задержали за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение") УК Украины.

Напомним, накануне, 18 сентября, запорожские копы наведались в вуз и постелили ковры из денег. Выяснилось, что в Запорожской государственной инженерной академии выдавали фиктивные дипломы студентам-иностранцам. Сотрудники этого вуза зачисляли иностранцев на основании поддельных документов о среднем образовании или о переводе из другого института.

Кроме того, в Одессе на взятке погорел высокопоставленный таможенник. Чиновник брал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений для внешнеэкономических операций.
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