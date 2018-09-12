Задержана банда квартирных воров, промышлявшая в Киевской области

В Белой Церкви была задержана банда, совершавшая квартирные кражи и грабежи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Троих преступников в возрасте от 27 до 32 лет задержали в автомобиле Daewoo Lanos. Во время обыска в багажнике автомобиля правоохранители обнаружили кошельки и отмычки. Выяснилось, что все задержанные – жители Сум, все неоднократно были судимы, кражи они проводили в течение 2 недель и успели обокрасть не одно помещение. Брали только золото и деньги.

В данный момент полиция устанавливает количество пострадавших. Поймать преступников помогла случайность – одна владелица жилья раньше вернулась с прогулки и застала воров в квартире. У женщины преступники отобрали деньги и золотые украшения на 80 тысяч гривен. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Полиция открыла два уголовных производства – по ч.3 ст. 186 ("Грабеж") и ч.3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева 10 сентября задержали четверых мужчин, обворовавших квартиру на улице Гмыри. Из квартиры воры вынесли ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны. Владелец квартиры ночью обратился к правоохранителям.

Кроме того, под Киевом поймали опасную банду, которая отобрала у своих жертв 13 миллионов гривен. Организатором преступной группы является 34-летний уроженец Полтавской области, неоднократно судимый за особо тяжкие преступления.