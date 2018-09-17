Задержанный на взятке и.о. главы Госгеонедр вышел под залог и ушел на больничный

После освобождения из изолятора и. о. ведомства взял больничный

Задержанный на взятке в $3 тысячи замглавы Государственной службы геологии и недр Николай Фощий, который исполняет обязанности руководителя ведомства, вышел под залог.

Об этом со ссылкой на спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко передает "Украинская правда".

По его словам, Фощий вышел на свободу под залог в 105 720 гривен.

"Внесли 6 сентября, и отпустили. Кто внес, не сообщили", – рассказал Лысенко.

Также отмечается, что в пресс-службе Госгеонедр заявили, что после освобождения из изолятора и. о. ведомства взял больничный.

Напомним, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган рассказала, что чиновник требовал $3000 от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимых для осуществления работ по добыче торфа.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.