Застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен – прокуратура

Сегодня, 11:10

Обвинительный акт против бизнесмена направлен в суд

Застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен &ndash; прокуратура
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В суд направлен обвинительный акт против 36-летнего застройщика, который мошенническим путем завладел почти 2 млн гривен граждан в городе Бровары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что в 2016 году мужчина создал жилищно-строительный кооператив, чтобы мошенническим путем завладеть деньгами граждан. Средства люди перечислили для строительства многоэтажных жилых домов в Броварах. Кооператив вместе с директором общества заключил с арендатором земельного участка в Броварах трехсторонний договор о застройке жилых многоэтажных домов. Согласно договору, арендатор земельного участка делегировал кооперативу права на любые действия. Однако Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области не выдавал разрешения на строительство, так как участники договора в инспекцию не обращались.

Дальше глава кооператива организовал продажу квартир, подписывая договоры с потенциальными инвесторами об уплате паевых взносов на расчетный счет кооператива. В результате он получил почти 2 млн грн. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается конфликт вокруг жилого комплекса на углу улиц Живописной и Львовской. Застройщик ЖК компания "ИСК "Центробуд" заявляет, что действия активистов в последнее время все больше походят на уголовные преступления, чем на цивилизованный протест.

Кроме того, инвесторы одной из многоэтажек Киева перекрыли в июне центральную улицу у немецкого посольства. Они были уверены, что это единственная надежда быть замеченными. Обещанных застройщиком квартир они ждут уже более трех лет, большинство платит кредит за метры, которых не существует.
строительство, суд, права, договор, прокуратура, инвесторы, протест, застройщик, украл, акт, обвинительный акт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владимир Литвин. Фото: соцсети

Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

Сегодня, 08:54

Литвин обязался возместить нанесенный ущерб в сумме 4 млн 845 тыс. грн

Другие регионы

Фото из открытых источников

Суд отправил под домашний арест депутата, который морил ребенка голодом

Сегодня, 08:14

Месяц назад четырехлетнего Влада из семьи Мольченко забрали силой социальные службы
Загрузка...
Загрузка...