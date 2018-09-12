Застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен – прокуратура

В суд направлен обвинительный акт против 36-летнего застройщика, который мошенническим путем завладел почти 2 млн гривен граждан в городе Бровары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что в 2016 году мужчина создал жилищно-строительный кооператив, чтобы мошенническим путем завладеть деньгами граждан. Средства люди перечислили для строительства многоэтажных жилых домов в Броварах. Кооператив вместе с директором общества заключил с арендатором земельного участка в Броварах трехсторонний договор о застройке жилых многоэтажных домов. Согласно договору, арендатор земельного участка делегировал кооперативу права на любые действия. Однако Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области не выдавал разрешения на строительство, так как участники договора в инспекцию не обращались.

Дальше глава кооператива организовал продажу квартир, подписывая договоры с потенциальными инвесторами об уплате паевых взносов на расчетный счет кооператива. В результате он получил почти 2 млн грн. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается конфликт вокруг жилого комплекса на углу улиц Живописной и Львовской. Застройщик ЖК компания "ИСК "Центробуд" заявляет, что действия активистов в последнее время все больше походят на уголовные преступления, чем на цивилизованный протест.

Кроме того, инвесторы одной из многоэтажек Киева перекрыли в июне центральную улицу у немецкого посольства. Они были уверены, что это единственная надежда быть замеченными. Обещанных застройщиком квартир они ждут уже более трех лет, большинство платит кредит за метры, которых не существует.