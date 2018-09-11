Завершено расследование дела водителя Hummer, сбившего насмерть девочку

Завершено расследование против водителя автомобиля Hummer H2 Кирилла Островского, подозреваемого в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Адвокатам Островского сообщили о завершении досудебного расследования, теперь они будут знакомиться с материалами дела, после чего обвинительный акт направят в суд.

Напомним, 24 июля 2018 года водитель автомобиля Hummer проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на регулируемом пешеходном переходе девочку. Ребенок умер на руках врачей скорой помощи, а водитель после аварии попытался скрыться и снять номерные знаки с автомобиля. Его удалось задержать, хотя он и оказывал сопротивление.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины. 26 июля суд взял Островского под стражу на 2 месяца.