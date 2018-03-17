Жестокое убийство в Киеве на Подоле: полиция раскрыла новые подробности

Сегодня, 18:24

Личность мужчины на данный момент еще не установлена

Фото: Киев Оперативный
Фото: Киев Оперативный

Мужчину, которого убили на улице Туровской в Подольском районе столицы, нашли уже мертвым. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от жителя дома на улице Туровской о том, что в подъезде лежит мертвый мужчина. Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, мужчине на вид около 65 лет, на лице и голове были следы побоев", – говорится в сообщении.

Отмечено, что полиция не нашла документов, удостоверяющих его личность.

На данный момент тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия

Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Установили, что погибшая – мать троих детей. 

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.


 
Киев, убийство, полиция, мужчина

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