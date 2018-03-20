Жестокое убийство на Подоле в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 12:39

Мужчины поссорились во время застолья

Подозреваемого нашли. Фото: &quot;Киев Оперативный&quot;
Подозреваемого нашли. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве правоохранители в течение суток задержали мужчину, который до смерти избил знакомого в Подольском районе столицы.

Как напоминают в ГУ НП в столице, в полицию поступило сообщение о том, что у дома на улице Туровской лежит мертвый мужчина. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрулей и следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции.

Прибыв по вызову, полицейские тщательно осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Врачи "скорой", которые также прибыли по этому адресу, констатировали смерть пострадавшего.

Правоохранители выяснили, что между мужчинами во время застолья возник конфликт, в разгар которого правонарушитель несколько раз ударил своего знакомого – 56-летнего мужчину без определенного места жительства. Затем подозреваемый оставил на улице пострадавшего, который от полученных травм скончался.

38-летнего киевлянина, который обоснованно подозревается в совершении указанного правонарушения, уже на следующие сутки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Установили, что погибшая – мать троих детей. 

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.
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Источник:

"Сегодня"

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