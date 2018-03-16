Жестокое убийство возле садика под Киевом: женщину зарезали по заказу

Сегодня, 15:42

Жительнице Фастова нанесли 24 ножевых ранения, подозреваемый задержан

 

Погибшая женщина. Фото: Юрій Ткаченко
Погибшая женщина. Фото: Юрій Ткаченко

Жители Фастова сообщают в соцсетях, что задержан подозреваемый в жестоком убийстве жительницы города – Лилии Гордеевой.

Напомним, как сообщала "Сегодня", женщине, частному предпринимателю нанесли 24 ножевых ранения, когда она шла забирать ребенка из садика. Она скончалась в больнице, куда смогла дойти сама. Сиротами остались трое детей.

В сообществе "Привет из Фастова" в Facebook сообщают, что 17 марта в 12:00 в Шевченковском суде Киева подозреваемому будут избирать меру пресечения. "Мы хотим справедливого наказания и содержания под стражей", – пишет Юрий Ткаченко. Люди собираются устроить под стенами суда акцию. На нее собираются приехать не только жители Фастова, но и других городов.

Правоохранители нам подтвердили, что подозреваемый задержан, однако детали станут известны позже. Пока сообщают, что убийство было совершено по заказу.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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