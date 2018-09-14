Киевляне стали агрессивнее из-за экономических проблем – психолог

Жители столицы стали агрессивнее. С начала сентября произошло несколько случаев, когда на ровном месте возникали конфликты с серьезными последствиями.

Неординарное событие произошло во вторник на ул. Большой Васильковской. Во дворе дома стреляли в 20-летнюю девушку, которая целовалась с парнем! Она получила ранение руки. "Снайпером" оказалась… местная пенсионерка!

"Ого, в Киеве появился свой "Ворошиловский стрелок", – отреагировали жители. Как рассказали в полиции, 61-летняя подозреваемая пояснила, что ей не понравилось поведение молодых людей. Во время обыска в ее квартире нашли помповое ружье, патроны и шарики к пневматической винтовке. Откуда они у нее – выяснит полиция. По статье "Хулиганство" женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Несколько громких происшествий произошло и в общественном транспорте. На днях в Днепровском районе в маршрутке был ранен мужчина.

"Поступило сообщение, что на проспекте Мира в салоне маршрутного такси пассажир получил колото-резаное ранение. Выяснили, что в салоне пьяный мужчина начал вести себя неадекватно. Один из пассажиров сделал ему замечание, после чего возмущенный злоумышленник острым предметом ударил его в живот", – рассказали в ГУ НП Киева. Подозреваемый, 61-летний местный житель, задержан.

Более серьезное ЧП произошло в Святошинском районе на Большой Кольцевой. В маршрутке во время остановки возник конфликт между двумя мужчинами. Один из них толкнул оппонента. Тот потерял равновесие, выпал из салона, ударился головой об асфальт и скончался. 43-летнему подозреваемому, уроженцу Житомирской области, за убийство по неосторожности грозит до пяти лет тюрьмы.

"После таких случаев сто раз подумаешь, прежде чем делать кому-то замечание. С другой стороны, если все будут равнодушно наблюдать за неадекватным поведением, они и дальше будут вести себя, как свиньи", – обсуждают киевляне.

Активизировались на этой неделе и псевдоминеры. 11 сентября задержали 24-летнего парня, который "заминировал" супермаркет в Подольском районе. А днем ранее – женщину, которая сообщила о минировании метро "Дорогожичи". Правоохранители рассказали, что она была очень взволнована и ей пришлось вызвать врачей.

Эксперты говорят, что осень – традиционный сезон различных обострений после лета, когда люди чувствуют себя более расслабленно. И хотя у каждого события свой мотив, психолог Лариса Шкловцова предполагает, что всплеск агрессии может иметь также экономические причины.

"Осенью на плечи людей чаще ложатся дополнительные расходы (к примеру, по учебе детей, отоплению). Люди сосредоточены на том, где брать деньги, и это влияет на настроение. А накопившиеся негативные эмоции нужно куда-то выплескивать – отсюда и конфликты", – говорит она.

Напомним, у киевской пенсионерки, которая 11 сентября открыла с балкона стрельбу по целующейся паре в Голосеевском районе Киева, изъяли арсенал оружия. У бабушки отобрали винтовку, ружье и гранату.

Кроме того, в июне в Вишневом пьяный мужчина стрелял в детей, которые на стадионе играли в футбол. Анализ показал 2,64 промилле алкоголя в крови стрелявшего, один ребенок был ранен в ногу.