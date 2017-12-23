Жителям и гостям Киева угрожают сосульки

Сегодня, 09:29

На сегодняшний день пострадали уже 12 человек

Фото: astv.ru
Фото: astv.ru

В течение вчерашнего дня в Киеве от падения сосулек с крыш пострадали 9 человек, среди них один ребенок. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Девять сосулек. Один ребенок — отправили в Охматдет, госпитализировали или просто в травмпункт — неизвестно", – сообщила Вишневская.

Причем, по ее словам, всего с начала осложнения погодных условий от падения сосулек пострадали 12 человек: девять вчера, а еще трое в четверг.

Напомним, в прошлом году в Киеве работала интерактивная карта, на которой была отмечена вся снегоуборочная техника.

Во вторник спасатели "Киевской службы спасения" в Facebook отчитались о том, как вместе с коммунальными службами столицы в течение суток ликвидировали последствия снегопада.

Отметим, что движение на въезде в Киев было существенно затруднено из-за грузовиков. Об этом пишет в Facebook командир батальона в Патрульной полиции Киева Евгений Зборовский.
Киев, сосульки, травмпункт
Источник:

УНН

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