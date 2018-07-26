Жизнь после потопа: как переход на Шулявке выглядит после "большой воды"

Большой подземный переход на столичном проспекте Победы после ливня в среду стал зоной стихийного бедствия и настоящей городской знаменитостью. Фотографию тоннеля, залитого ливнем практически под потолок, массово публиковали в соцсетях, и даже превратили в фотожабу, "отправив" мэра Кличко плавать среди ящиков и мусора.

Фото: Facebook

Уже под вечер от большой воды удалось избавиться, но последствия потопа заметны даже спустя сутки. Гор мусора, как в среду, в четверг уже не было, но еще осталось много грязи. Местами можно заметить куски асфальта, которые смыло водой с тротуара наверху.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Продавцы рынка возле метро признаются: поток воды, смывший дорогу, не на шутку испугал их: люди боялись выходить из магазинчиков, тем более, что приходилось экстренно спасать имущество от потопа.

В переходе же поток воды был настолько мощным, что смыл со стен краску. Но основной удар стихии пришелся по торговцам, работающим в "подземелье". Многие из них лишились большей части товара и жалуются на колоссальные убытки.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"И никто нам ущерба не компенсирует", – сетует хозяйка лотка с магнитиками. Правда, завидев камеру – замолкает и просит не снимать. "Я здесь не для того сижу, чтобы удовлетворять ваше любопытство", – прощается с нами женщина.

Неразговорчивы и ее коллеги по несчастью.

Больше всего пострадали лотки, расположенные в тоннеле под нечетной стороной проспекта Победы, где воды было под потолок. Здесь продают сумки, сувениры и канцелярию, также есть мастерская по изготовлению ключей и точка продажи батареек. А вот предпринимателям в части перехода, проходящей под трассой, повезло больше: здесь вода едва доставала до колена, а местами и вовсе было сухо. Так что лавки с мясом, выпечкой и духами отделались легким испугом.

Часть торговых точек сегодня не работала, а те, которые открылись, утром приняли свежий товар. Продавец фруктов уверяет: ее персики в "шулявской реке" не плавали. А хозяйка цветочной лавки признается: вчера не работала, но узнав о потопе, приехала спасать растения от крыс и грязи в три часа ночи. Так что сегодня здесь уже можно приобрести красивый и свежий букет. Прохожие говорят, что возле ее точки воды вчера было по пояс.

Тем временем, знаменитый сосед перехода – Шулявский мост – удар стихии выдержал. Заглянув за ограждение, мы не заметили упавших кусков бетона – там лишь рыночная свалка и "заблудившийся" манекен. Но ходить под путепроводом все же небезопасно: проржавевшие конструкции нависают над случайными прохожими, а прохудившиеся бетонные блоки словно норовят упасть на голову. Но водители опасности не осознают: под мостом по-прежнему припаркованы около десятка машин.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Сквер неподалеку от моста и перехода также пострадал от стихии: здесь ветер сломал несколько больших веток. Тем временем, синоптики пророчат Киеву новые грозы, однако киевляне надеются, что на этот раз обойдется без потопа.

Напомним, в некоторых районах Киева вчера прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем, большой потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.