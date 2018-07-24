Жуткая авария на Дорогожичах: появились новые подробности

Вчера, 15:58

Машина, убившая пешехода, вылетела на тротуар


Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

 


В смертельной аварии возле метро "Дорогожичи", в которой сегодня в полдень погиб пешеход, также пострадали водитель, пассажир автомобиля и еще один пешеход. Напомним, там на перекрестке столкнулись Nissan и Renault.

Одну из машин отбросило на тротуар, где она снесла светофор и насмерть сбила мужчину.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские с целью установления причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.  Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. 

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
Киев, авария, ДТП, погибли, пострадали , тротуар
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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