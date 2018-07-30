Жуткие подробности убийства 16-летней девушки: подозреваемый рассказал, за что убил бегунью

Мужчина заявляет, что обиделся на отказ в интиме от случайной прохожей

В Facebook появилось видео, записанное полицейскими в ходе допроса подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе на улице Вышгородской.

На записи, опубликованной в паблике Оболонского района, 45-летний ранее судимый Александр, живущий на Минском массиве, признается в том, что лишил жизни молодую девушку, встретив ее в лесу во время выгула собаки.

"Я вышел с собакой на прогулку, без пяти восемь. Встретил знакомого, как только зашел в лес. Поговорили минут 10, он потом ушел встречать жену. Возвращался в полдесятого. По дороге увидел – идет навстречу мне девчонка, лет 17", – говорит подозреваемый.

Также он описал девушку – "русые волосы, велосипедки черного цвета. Сверху – серая майка, светлая".

По словам подозреваемого, он сопровождал бегунью во время прогулки по лесу и некоторое время разговаривал с ней.

"Я с ней познакомился – спросил, куда такая красивая идет, говорит на пробежку. Я с ней немного прошелся, я ей предложил, давай займемся любовью. Она говорит – не хочу. Мне стало неловко, и я ее потом взял руками, накинул платок на шею и начал стягивать", – рассказал подозреваемый.

После этого киевлянин заметил, что девушка начала терять сознание и потащил ее на обочину дороги.

"Я ее взял под руки оттащил от дороги, метров на 10, положил ее и стал потихоньку раздевать. Снял сначала велосипедки вместе с трусами, и поднял ее майку вместе с лифчиком", – заявил он.

По его словам, он сделал это, чтобы отойти и заняться самоудовлетворением, однако его спугнули случайные прохожие: услышав голоса неподалеку, подозреваемый ушел с собакой вглубь леса.

Тем временем, в полиции уточнили, что погибшая девушка – уроженка Закарпатья, 2002 года рождения. О ее пропаже 27 июля в полицию заявила ее сестра: пропавшая пошла на вечернюю пробежку и не вернулась домой.

Сейчас полиция расследует инцидент в рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Подозреваемый сейчас задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столицы. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем, в соцсетях не все верят, что задержанный причастен к убийству девушки, видя в его рассказе нестыковки.

Напомним, в субботу поздно вечером на территории Оболонского района Киева правоохранители обнаружили тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Тело обнаружили в районе лесополосы на улице Вышгородской. Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майку и кроссовки светлого цвета.



Позже с полиции сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки.