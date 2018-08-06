Жуткое ДТП в Киеве: водитель заживо сгорел в своей машине

В Голосеевском районе столицы, около трех ночи, автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся, сообщает "Еспресо".

По словам свидетеля событий, еще до дого, как авто вспыхнуло, он пытался вытащить водителя, который после аварии был без сознания, однако самостоятельно не смог.

Тогда очевидец позвал сотрудников полиции охраны, находившихся неподалеку. Но, по словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого авто. Через несколько минут Mercedes загорелся.

Свидетель пытался потушить автомобиль своим огнетушителем, однако пламя удалось укротить только спасателям ДСНС. Водитель сгорел в своем автомобиле.

Ранее столичные правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Голосеевском районе. Как рассказали в ГУ НП Киева, выйти на след злоумышленника помог служебный пес. Выяснили, что мужчина облил машину бензином и поджег, при этом и сам пострадал.

Также мы писали о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорели 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.