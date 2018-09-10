Жуткое убийство в Киеве: парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком

В Днепровском районе Киева произошло жестокое убийство. Как сообщают в полиции Киева, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед уже несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома слышен трупный запах.

"На место происшествия выехали следственно-оперативные группы. С помощью пожарной лестницы работники спасательной службы попали в квартиру. В помещении был беспорядок, а в одной из комнат лежал человек, накрытый покрывалом. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили парня, который скрывался под диваном. Его сразу задержали, поскольку он сознался в совершении убийства хозяина квартиры", – сообщают в ГУ НП Киева.

Задержанный – 22-летний молодой человек, житель города Вишневое Киевской области. Установили, что он несколько месяцев жил у потерпевшего, который работал охранником в ювелирном магазине, и должен был помочь с трудоустройством подозреваемому.

По предварительной информации, в день убийства товарищи распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, во время которого правонарушитель выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. А после этого несколько раз ударил ножом и молотком.

"Установлено также, что задержанный несколько дней жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами", – сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Злоумышленника задержали. Расследуется уголовное производство по части первой статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

5 сентября в Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.