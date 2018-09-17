Киевлянам предлагают заработать на собирании каштанов

Сегодня, 18:26

За каждый килограмм обещают платить по 2 гривни

Киевлянам предлагают заработать на собирании каштанов

Жителям Киева предлагают заработать деньги на собирании каштанов. С инициативой выступили в "Киевгорвторресурсе".

Отмечается, что за каждый килограмм каштанов будут выплачивать 2 гривни. Собранные каштаны передадут фармацевтическим компаниям для производства медпрепаратов. Организация опубликовала карту с адресами пунктов приема каштанов.

Напомним, в Киеве была замечена осенняя аномалия: на Крещатике в августе этого года несколько молодых деревьев вновь зацвели. Видимо, сказываются изменения климата. Деревья, которые ранее сбросили листья, а теперь повторно распустились, можно также увидеть в районе Шулявки и на Подоле.

Как известно, в Киеве на Крещатике массово гибнут молодые каштаны. Деревья на центральной улице снова хотят заменить, а скандал с "Бриоти" до сих пор не решен. В "Киевзеленстрое" нам пояснили, что проблема – в сильной засоленности грунта и высоком уровне загазованности улицы.

Через время часть усохших каштанов выкорчевали. Вместо них сотрудники "Киевзеленстроя" высадили цветочные клумбы в районе киевской мэрии. Многих киевлян огорчил этот факт.
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