Какая судьба ждет проданные с аукциона вагоны киевского метро

Вагоны перевезли на Подол, где в них планируют обустроить хостел или метро-кнайпу

История с продажей двух списанных вагонов метро на аукционе (за 546 тыс. грн) получила свое продолжение. В выходные киевляне смогли увидеть необычную картину: вагоны перевозили по городу на грузовиках. "Следующая станция — "Троещина", — шутили киевляне.

Фото: facebook.com/kyivmetro

В метрополитене пояснили, что победитель аукциона после оформления документов забрал их из депо. Перевезли вагоны на Подол, где в них планируют обустроить хостел или метро-кнайпу.

"Для погрузки и перевозки вагонов была задействована спецтехника — грузовики и кран, ведь длина вагона 28 метров, а вес — 30 тонн", — пояснила "Сегодня" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

На новое место вагоны довезли без ЧП и установили на заранее подготовленные бетонные возвышенности. Напомним, чтобы выставить вагоны на аукцион, документация на их списание готовилась два года. Они 1979 и 1980 годов выпуска и уже были непригодны для перевозки пассажиров.

"Ранее тоже списывались вагоны. Их покупали заводы-производители или сдавали на металлолом. Под конкретный проект их купили впервые", — пояснили в подземке.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом.