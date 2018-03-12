Какая судьба ждет проданные с аукциона вагоны киевского метро

Сегодня, 07:02

Вагоны перевезли на Подол, где в них планируют обустроить хостел или метро-кнайпу

 

Вес одного вагона — 30 тонн. Фото: facebook.com/kyivmetro
Вес одного вагона — 30 тонн. Фото: facebook.com/kyivmetro

История с продажей двух списанных вагонов метро на аукционе (за 546 тыс. грн) получила свое продолжение. В выходные киевляне смогли увидеть необычную картину: вагоны перевозили по городу на грузовиках. "Следующая станция — "Троещина", — шутили киевляне.

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Фото: facebook.com/kyivmetro

В метрополитене пояснили, что победитель аукциона после оформления документов забрал их из депо. Перевезли вагоны на Подол, где в них планируют обустроить хостел или метро-кнайпу.

"Для погрузки и перевозки вагонов была задействована спецтехника — грузовики и кран, ведь длина вагона 28 метров, а вес — 30 тонн", — пояснила "Сегодня" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

На новое место вагоны довезли без ЧП и установили на заранее подготовленные бетонные возвышенности. Напомним, чтобы выставить вагоны на аукцион, документация на их списание готовилась два года. Они 1979 и 1980 годов выпуска и уже были непригодны для перевозки пассажиров.

"Ранее тоже списывались вагоны. Их покупали заводы-производители или сдавали на металлолом. Под конкретный проект их купили впервые", — пояснили в подземке.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом.
метро, подол, вагоны, хостел
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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