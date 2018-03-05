Кассы для карточек в киевском метро: все о новшестве

В столичном метрополитене — очередное новшество. На четырех станциях подземки, кроме стандартных касс, заработали такие, где обслуживают пассажиров только с проездными электронными карточками метро. Открылись они на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Незалежности".

Как объясняют в метрополитене, в таких кассах пассажиры могут приобрести карточку метро или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить бесконтактную карточку поездками или сдать ее, вернув залоговую стоимость в 12 грн, и получить консультацию.

Для чего нужны новые кассы

"Новые кассы позволят усовершенствовать обслуживание пассажиров, поскольку карточками (действуют полгода с момента последнего пополнения или покупки) уже пользуется более 60% от общего пассажиропотока. Также на многих станциях мы установили по два турникета для бесконтактных банковских карточек, и работа в этом направлении продолжается", — рассказали в подземке.

Все вводимые новшества направлены на то, чтобы постепенно вывести из оборота пластиковые жетоны для проезда, которые сейчас продают по одной штуке на руки.

Напомним, в метрополитене сообщали, что окончательно отказаться от жетонов планировали к началу этого года. Заменить их должны были одноразовые билеты с QR-кодом, которые можно было бы приобрести в спецавтоматах на станциях. Как объясняет советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон, чтобы полностью вывести из оборота жетоны, потребовалось больше времени: "Этот процесс мы проводим постепенно, чтобы не создавать неудобства для пассажиров. Сейчас город готовится к введению единого билета (заработать новшество может в конце лета), и с его внедрением мы будем максимально отказываться от жетонов".

Что киевляне думают об отказе от жетонов

Мнения горожан относительно полного отказа от жетонов расходятся. Одни уверены, что жетоны нужно убрать, другие требуют их оставить. "Такое впечатление, что потратить одну минуту и 12 гривен на покупку карточки — архисложная задача. Лучше по пять минут стоять в очереди за жетонами", — пишет киевлянин Александр Чепурный. "Жетоны нужны! Это символ метро", — уверен Денис Дзюбенко.

Напомним, осенью 2017 года в столичной подземке навсегда попрощались с зелеными жетонами, которые прослужили для проезда 17 лет. До 1 сентября пассажиры могли обменять их на синие в кассах на станциях "Майдан Незалежности", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", после чего жетоны вывели из оборота.

Ранее в Киеве полностью автоматизировали одну из станций метро. Купить разовую поездку, пополнить проездной, оплатить карточкой или наличными теперь можно только в автомате.

Вместо жетона – бумажный билет со специальным QR-кодом. "Разумной" стала станция метро "Кловская", которая отныне работает без касс.