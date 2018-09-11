Объявлен новый тендер на строительство метро на Виноградарь

Объявлен новый тендер на строительство линии метрополитена на жилмассив Виноградарь. Об этом сказано на сайте системы электронных торгов ProZorro.

Тендер объявило КП "Киевский метрополитен". Будет построен участок Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды". Предполагается 2 станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также вилочное ответвление в сторону станции "Виноградарь".

Предварительно строительство оценили в 5,993 млрд гривен. Аукцион запланирован на 16 ноября этого года.

Напомним, проект строительства был утвержден КГГА в июле 2018 года. 6 сентября метрополитен отменил тендер на строительство по той причине, что только один из трех участников – компания "ИНТЕРБУДТОНЕЛЬ" – подал полный пакет документов.

Отметим, что победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев.