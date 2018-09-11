Объявлен новый тендер на строительство метро на Виноградарь
Предварительная стоимость строительства оценена в 5 млрд гривен
Объявлен новый тендер на строительство линии метрополитена на жилмассив Виноградарь. Об этом сказано на сайте системы электронных торгов ProZorro.
Тендер объявило КП "Киевский метрополитен". Будет построен участок Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды". Предполагается 2 станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также вилочное ответвление в сторону станции "Виноградарь".
Предварительно строительство оценили в 5,993 млрд гривен. Аукцион запланирован на 16 ноября этого года.
Напомним, проект строительства был утвержден КГГА в июле 2018 года. 6 сентября метрополитен отменил тендер на строительство по той причине, что только один из трех участников – компания "ИНТЕРБУДТОНЕЛЬ" – подал полный пакет документов.
Отметим, что победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев.