Оркестр и цветы: как пассажиров киевского метро поздравят с весной

Сегодня, 08:44

1 марта в столичной подземке пройдет весенняя акция

 

Пассажиров обрадует оркестр. Фото: facebook.com/kyivmetro
Пассажиров обрадует оркестр. Фото: facebook.com/kyivmetro

В четверг, 1 марта, в вестибюле станции "Золотые ворота" состоится социальная акция к первому дню весны.

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Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщает пресс-служба метрополитена, оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины приветствует пассажиров вдохновляющими мелодиями, а представители КО "Киевзеленстрой" подарят весенние цветы.

Начало акции: 10.00.

Напомним, по календарю скоро весна, но холода пока не отступают: по прогнозам Укргидрометцентра, март начнется 15-20-градусными ночными морозами. В целом весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май. А вот насчет климатических сроков прихода весны оценки специалистов Укргидрометцентра и расчеты народных синоптиков расходятся.

Ранее мы сообщали, что в наступившем году нам обещают морозное окончание зимы и "тропическое" лето — жаркое и с дождями. Таков долгосрочный прогноз погоды от известного народного синоптика Леонида Горбаня
метро, цветы, акция, весна
Источник:

"Сегодня"

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