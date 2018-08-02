Щедрый киевлянин бесплатно пропускал пассажиров в метро

Во вторник, 31 июля, мужчина бесплатно пропускал пассажиров по своему проездному в киевском метрополитене.

Соответствующее видео появилось на facebook-странице Kyiv Live.

Мужчина объяснил, что 31 числа был последний день действия его проездного, вот он и решил устроить "акцию".

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Однако такие действия возмутили работницу метро. Она потребовала от мужчины прекратить "противоправные действия" и попыталась заблокировать турникеты.

Но герой видео возразил, мол, купил проездной за свои деньги и имеет право распоряжаться им как угодно.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июля, жители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.