Щедрый киевлянин бесплатно пропускал пассажиров в метро

Сегодня, 03:24

Однако такие действия возмутили дежурную столичной подземки

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

Во вторник, 31 июля, мужчина бесплатно пропускал пассажиров по своему проездному в киевском метрополитене.

Соответствующее видео появилось на facebook-странице Kyiv Live.

Мужчина объяснил, что 31 числа был последний день действия его проездного, вот он и решил устроить "акцию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Однако такие действия возмутили работницу метро. Она потребовала от мужчины прекратить "противоправные действия" и попыталась заблокировать турникеты. 

Но герой видео возразил, мол, купил проездной за свои деньги и имеет право распоряжаться им как угодно.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня". 

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июляжители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.
видео, метро, проездной, проезд, мужчина, пассажиры, Киевский метрополитен
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Киеве

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца

31 Июля, 22:39

Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты

Транспорт

Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

Два дня на обмен: где можно получить новые жетоны без доплаты

30 Июля, 16:31

Синие жетоны можно еще использовать только 30 и 31 августа
Загрузка...

Метро в Киеве

Фото: 1551.gov.ua

У киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов для проезда в метро

29 Июля, 20:43

В метрополитене напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе  

Транспорт

Метро и троллейбусы по 8 гривен: киевляне начали массово экономить на транcпорте

27 Июля, 08:07

Жители столицы задумываются о переезде в другие районы

Метро в Киеве

Фото: 1551.gov.ua

В киевском метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило

25 Июля, 21:40

В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу

Украина

Ляшко спустился в столичное метро "ближе к людям"

25 Июля, 16:09

Лидер Радикальной партии проехал несколько станций и пообщался с людьми
Загрузка...