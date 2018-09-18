В Киеве две недели будет закрыт вход на станцию метро "Политех"

Сегодня, 10:29

Планируется ремонт эскалатора

В Киеве две недели будет закрыт вход на станцию метро "Политех"
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 24 сентября по 5 октября на станции метро "Политехнический институт" будет проводится ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В связи с ремонтом две недели будет закрыт вход на станцию. В данный момент станцию закрывают на вход с 7:45 до 10:25 по рабочим дням. Однако второй эскалатор будет работать, чтобы поднимать пассажиров с платформы, а также предотвратить давку.

В метрополитене просят в это время пользоваться соседними станциями – "Шулявская", "Вокзальная" или "Лукьяновская". Напомним, о поломке эскалатора на "Политехе" выяснилось в начале сентября, тогда станцию закрыли на вход, однако позже она возобновила работу.

Напомним, станцию метро "Львовская брама" достроят через 7 лет. До 2025 года станция будет "заморожена".

Кроме того, 11 сентября был объявлен новый тендер на строительство метро на Виноградарь. Предварительная стоимость строительства оценена в 5 млрд гривен.
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