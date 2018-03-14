В Киеве из-за футбольного матча изменится работа станций метро

Станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход

15 марта в Киеве, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия), будет изменен режим работы некоторых станций. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00, станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, "Площадь Льва Толстого" – на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, история с продажей двух списанных вагонов метро на аукционе (за 546 тыс. грн) получила свое продолжение. В выходные киевляне смогли увидеть необычную картину: вагоны перевозили по городу на грузовиках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом.