В Киеве из-за футбольного матча изменится работа станций метро

Сегодня, 04:44

Станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход

 

Поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. Фото: 1551.gov.ua
Поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. Фото: 1551.gov.ua

15 марта в Киеве, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия), будет изменен режим работы некоторых станций. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00, станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, "Площадь Льва Толстого" – на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, история с продажей двух списанных вагонов метро на аукционе (за 546 тыс. грн) получила свое продолжение. В выходные киевляне смогли увидеть необычную картину: вагоны перевозили по городу на грузовиках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом.
метро, матч, Олимпийская
Источник:

"Сегодня"

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