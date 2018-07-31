В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца

Сегодня, 22:39

Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве один человек обменял 2 тыс. 300 жетонов метро по 5 гривен на новые – по 8 гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон в Facebook.

"Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью. А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров – по 500 и один – 240 жетонов старого образца", – написала она.

Макогон сообщила, что по одному жетону можно поменять в кассах, а больше – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт".

В августе обмен будет производиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

Напоминаем, в киевском метро с 14 июля в обороте только зеленые жетоны.

Кроме того, лишь до 1 августа можно ездить и по старым талонам в наземном транспорте.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".
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