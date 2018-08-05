В столичном метро произошел сбой: режим работы поездов изменили

Сегодня, 16:38

Технический сбой произошел на "синей" ветке метрополитена 

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

В киевском метрополитене произошел сбой на "синей" ветке. Из-за этого изменили режим работы поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра"", – говорится в сообщении.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня". 

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривенЭто в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.
Киев, метро, сбой, Киевский метрополитен

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