В киевском метро можно будет бесплатно проехать в вышиванке

Акция будет действовать 17 мая с 8 до 11 утра

В четверг, 17 мая в киевском метро будут бесплатно пропускать людей в вышиванках.

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Как сообщает пресс-служба метрополитена, пассажирам в вышиванках будут оплачивать проезд бесконтактной банковской карточкой.

Акция будет действовать с 8:00 до 11:00 на станциях метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет", "Арсенальная".

Напомним, 17 мая отмечается "Всемирный день вышиванки".

Как мы сообщали ранее, 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, до 8 гривен – за разовую поездку.