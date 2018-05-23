В киевском метро посчитали зацеперов

С начала года было уже 12 экстремалов, из них 5 – несовершеннолетние

С начала года полиция столичной подземки обнаружила 12 зацеперов.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, среди них пять нарушителей – несовершеннолетние, которые в поисках экстрима катаются на сцепках и крышах вагонов открытых линий метро.

Один из таких случаев произошел на станции метро "Дарница". К дежурному работнику полиции обратились неравнодушные пассажиры, которые сообщили, что видели двух девушек на сцепке между вагонами поезда. Правоохранители сняли подростков на платформу.

Полицейские провели профилактическую работу с несовершеннолетними и предупредили их о трагических последствиях такого экстремального вида развлечений. На их родителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 184 за невыполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Чтобы предупреждать такие факты, правоохранители наладили тесное сотрудничество с сотрудниками столичного метрополитена. По громкой связи пассажиров информируют об опасностях, связанных с нарушением правил пользования и проезда в подземке, а при обнаружении таких нарушителей – происходит совместное реагирование.

"Для недопущения таких случаев полиция проводит профилактические беседы с подростками и их родителями. Им объясняют нормы законодательства и последствия таких выходок", – рассказал начальник превентивной деятельности полиции метрополитена Александр Киричук.

Относительно таких нарушителей полицейские составили семь протоколов за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и пять административных протоколов по статье 184 на родителей, дети, которых не достигли 16 лет. Материалы направлены в районные суды Киева для определения наказания.

Ранее мы сообщали, что на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро очередной парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.