В киевском метро посчитали зацеперов

Сегодня, 11:02

С начала года было уже 12 экстремалов, из них 5 – несовершеннолетние

 

Полиция столичной подземки обнаружила 12 зацеперов с начала года
Полиция столичной подземки обнаружила 12 зацеперов с начала года. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С начала года полиция столичной подземки обнаружила 12 зацеперов.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, среди них пять нарушителей – несовершеннолетние, которые в поисках экстрима катаются на сцепках и крышах вагонов открытых линий метро.

Один из таких случаев произошел на станции метро "Дарница". К дежурному работнику полиции обратились неравнодушные пассажиры, которые сообщили, что видели двух девушек на сцепке между вагонами поезда. Правоохранители сняли подростков на платформу.

Полицейские провели профилактическую работу с несовершеннолетними и предупредили их о трагических последствиях такого экстремального вида развлечений. На их родителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 184 за невыполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Чтобы предупреждать такие факты, правоохранители наладили тесное сотрудничество с сотрудниками столичного метрополитена. По громкой связи пассажиров информируют об опасностях, связанных с нарушением правил пользования и проезда в подземке, а при обнаружении таких нарушителей – происходит совместное реагирование.

"Для недопущения таких случаев полиция проводит профилактические беседы с подростками и их родителями. Им объясняют нормы законодательства и последствия таких выходок", – рассказал начальник превентивной деятельности полиции метрополитена Александр Киричук.

Относительно таких нарушителей полицейские составили семь протоколов за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и пять административных протоколов по статье 184 на родителей, дети, которых не достигли 16 лет. Материалы направлены в районные суды Киева для определения наказания.

Ранее мы сообщали, что на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро очередной парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.
метро, поезда, полиция, правоохранители, хулиганство, зацепер, несовершеннолетние
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Юные зацеперы. Фото: БАТЬКИ SOS

В Киеве три девочки "оседлали" электричку

Вчера, 10:55

Подростки залезли на кабину машиниста  

Происшествия

Фото: соцсети

В киевском метро людей шокировал очередной зацепер

15 Мая, 12:10

Молодой парень ради селфи ездил между вагонами, не держась  
Загрузка...

Происшествия

Опасные развлечения: в киевском метро сняли на видео двух школьниц-зацеперов

10 Мая, 16:12

Когда девочки спрыгнули на перрон, то выматерились и убежали  

Харьков

Скрин с видео

В Сети появилось видео зацепера в метро Харькова

25 Апреля, 06:22

Парень проехал станцию на сцепке между вагонами
Загрузка...