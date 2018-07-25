В киевском метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило

Вчера, 21:40

В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

В киевском метрополитене заверили, что в результате сильных ливней, которые обрушились на Киев, подтопленных станций нет. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, передает "УНН".

"Нет, подтопленных станций нет, работает в обычном режиме", – сообщили в метрополитене.

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В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Между тем, на улице Щербакова из-за непогоды провалился асфальт. По словам очевидцев, пробка растянулась от станции метро "Нивки"  до улицы Интернациональной. Рядом валяются вырванные из земли погнутые дорожные знаки.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.
Киев, метро, дождь, ливень, станции метро

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