Как тигры радуются снегу в столичном зоопарке

Сегодня, 04:44

Хищники купаются в снегу, накатывают себе горки и скользят по ним

 

Тигр в столичном зоопарке. Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua
Тигр в столичном зоопарке. Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Пока сотрудники Киевского зоопарка расчищают дорожки от снега, животные радуются непогоде.

"В открытых вольерах у нас можно увидеть волка, оленей, яков. Особенно снегу радуются тигры. Они буквально купаются в снегу, даже накатывают себе горки и скользят по ним", — рассказали нам в зоопарке.

Ранее мы сообщали о том, как Киев чистят от последствий снегопада.

Напомним, из-за сильного снегопада у школьников и воспитанников детсадов появились дополнительные выходные. 

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу, 2 и 3 марта, отменить обучение. Детсадам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня", — заявил вчера мэр Киева Виталий Кличко. В некоторых школах сообщили, что в эти дни будут открыты дежурные группы для тех детей, которых родители по объективным причинам не смогут оставить дома.

Ранее мы писали, что календарная весна пришла в столицу с сильнейшим снегопадом. В Киеве выросли огромные сугробы, из-за непогоды отменили учебу в школах и ярмарки, а на дорогах произошло много аварий.
снег, тигры, зоопарк, киевский зоопарк
Источник:

"Сегодня"

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