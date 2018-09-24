Радость в Киевском зоопарке: для трех антилоп завезли жениха

Сегодня, 11:41

Самцом антилопы нильгау поделился зоопарк Одессы

Фото: Киевский зоопарк
Фото: Киевский зоопарк

У трех антилоп нильгау в Киевском зоопарке появился жених. Самца привезли из Одесского зоопарка неделю назад. Копыта этих животных похожи на гетры – с белыми и черными полосками.

"Мы их называем футбольной командой. Наши антилопы нильгау два года жили без самца, который умер от старости. Чтобы им не было грустно, решили привезти друга. На вид самец отличается от самок тем, что у него есть рога. Мальчику – всего три года, и ведет он себя еще как подросток. А девочки уже возрасте – 11-13 лет. Они к нему привыкают. Мы надеемся, что весной у них будет потомство. Животные сейчас экспонируются в открытом вольере, а с холодами перейдут в зимний", – сообщили газете "Сегодня" в зоопарке.

Напомним, в Винницком зоопарке поселился белый верблюд. Редкое животное три года назад перевезли из Енакиево на оккупированной части Донбасса. Там он жил в небольшом вольере возле ресторана.

Кроме того, в августе сотрудники Киевского зоопарка решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный месяц. Все это время животные зоопарка получали вкусные ягоды, а посетители наблюдали, как животные их поедают.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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