В киевском зоопарке поселились новые экзотические животные

Так, теперь в зоопарке Киева живет семья кузиманз из двух родителей и их детей

В киевском зоопарке появились новые экзотические животные – длинноносые кузиманзы. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщается на странице зоопарка в соцсети Facebook.

Так, теперь в зоопарке Киева живет семья кузиманз из двух родителей и их детей.

"Очередное пополнение в Киевзоо! Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!" – говорится в сообщении.

К слову, длинноносая кузиманза – вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке. Длина тела составляет от 30 до 37 см, хвост длиной от 15 до 21 см. Вес составляет от 0,45 до 1 кг. Животные ведут преимущественно дневной образ жизни, хотя имеются также наблюдения об их активности ночью. Питаются беспозвоночными животными, различными насекомыми, иногда лягушками, змеями, ящерицами, птицами. Плоды и ягоды дополняют их рацион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как тигры радуются снегу в столичном зоопарке

Ранее мы писали о том, что киевляне и гости столицы смогут увидеть приматов столичного зоопарка, которые сейчас обитают в новом доме, пока идет строительство для них новых вольеров на территории зоопарка.

Напомним, в понедельник, 18 декабря, в Киевском зоопарке побывал Святой Николай. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, он сделал исключение для волчицы Герды и поздравил ее на день раньше, чем остальных. Сотрудник зоопарка в образе зимнего волшебника принес хищнице целый мешок вкусных подарков.

Ранее в Киевском зоопарке показали, как обедают крокодилы.