В Киевском зоопарке появились земляные белки из Праги

В Киевском зоопарке впервые поселились пять семей африканских земляных белок.

Грызуны прибыли из Пражского зоопарка (Чешская Республика) в рамках программы обмена животными Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Они обитают в вольере на Острове зверей, исполняя невероятные трюки.

В зоопарке планируют обустроить для них отдельный модуль с песком и мини-скалами. В планах подселить к ним сурикатов — вид млекопитающих из семейства мангустовых.

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке у семейства капибар Капы и Педро родилось потомство.

"Малыш появился на свет под вечер, и мы заметили, что мама отталкивает его и нападает. Это означает, что она отказывается от него... Пришлось забрать кроху на искусственное вскармливание. Первый месяц малыш кушал молоко, его нужно было кормить каждые три часа, поэтому он жил у меня дома, как маленький ребенок", — рассказала "Сегодня" Виктория Служенко, заведущая отделом копытных животных Киевского зоопарка.

По ее словам, определить пол капибары можно после восьми месяцев, когда особь достигает половой зрелости. Крошку назвали Торнадо. Малыш очень шустрый и прыгучий. Сейчас он содержится и экспонируется отдельно от родителей, которые от него отказались. Кушает траву, сено, очень любит яблоки. Торнадо — ручной, позволяет себя чесать, осматривать. В четыре месяца весит 8 кг. Кстати, вес взрослого самца достигает до 60 кг.

Напомним, также в Киевском зоопарке – пополнение у пары черных лебедей. Очаровательные птенцы под присмотром родителей плавают в бассейне и лакомятся угощением.