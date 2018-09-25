В зоопарке Киева появятся тексты для слепых

В столичном зоопарке для незрячих посетителей установят таблички с информацией на шрифте Брайля. На них будет размещено описание экспозиций и данные о животных.

Установят таблички в той части зоопарка, где сейчас активно ведется первая очередь реконструкции. Как сообщили в КГГА, работы планируется завершить уже через несколько недель.

Как известно, в Украине проживает 100 тысяч слепых, 10 из которых – дети. Первая часть пускового комплекса смогут сделать через несколько недель. Обновление зоопарка проводится с учетом потребностей маломобильных посетителей. Обустраивается полностью безбарьерное пространство и беспороговый доступ в помещения, в туалетных комнатах устанавливают пандусы, а также гранитные умывальники на двух уровнях – стандартном для взрослых и низком для детей.

Напомним, у трех антилоп нильгау в Киевском зоопарке появился жених. Самца привезли из Одесского зоопарка неделю назад. Копыта этих животных похожи на гетры – с белыми и черными полосками.

Кроме того, в Киевском зоопарке животным провели "арбузный месяц". Сотрудники решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный август. Выяснилось, что шотландские коровы даже бодаются, пытаясь поделить сладость.