В зоопарке Киева появятся тексты для слепых

Сегодня, 09:42

Возле клеток установят таблички со шрифтом Брайля

В зоопарке Киева появятся тексты для слепых
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В столичном зоопарке для незрячих посетителей установят таблички с информацией на шрифте Брайля. На них будет размещено описание экспозиций и данные о животных.

Установят таблички в той части зоопарка, где сейчас активно ведется первая очередь реконструкции. Как сообщили в КГГА, работы планируется завершить уже через несколько недель.

Как известно, в Украине проживает 100 тысяч слепых, 10 из которых – дети. Первая часть пускового комплекса смогут сделать через несколько недель. Обновление зоопарка проводится с учетом потребностей маломобильных посетителей. Обустраивается полностью безбарьерное пространство и беспороговый доступ в помещения, в туалетных комнатах устанавливают пандусы, а также гранитные умывальники на двух уровнях – стандартном для взрослых и низком для детей.

Напомним, у трех антилоп нильгау в Киевском зоопарке появился жених. Самца привезли из Одесского зоопарка неделю назад. Копыта этих животных похожи на гетры – с белыми и черными полосками.

Кроме того, в Киевском зоопарке животным провели "арбузный месяц". Сотрудники решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный август. Выяснилось, что шотландские коровы даже бодаются, пытаясь поделить сладость.
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Источник:

"Сегодня"

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