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10 сломанных ребер и проткнутое легкое: чем для киевлянки обернулось падения глыбы льда

22 февраля, 23:32

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Реабилитация пострадавшей займет не менее полугода

Из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами. Корреспондент "Сегодня" Марина Барба пообщалась с пострадавшей.

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58-летняя женщина, на которую упала ледяная глыба со снегом, в данный момент находится в городской больнице. Угрозы жизни нет, но предстоит операция и длительная реабилитация. Светлана с ужасом вспоминает события воскресенья.

"Вы не представляете, насколько это было ужасно больно. Я не могла даже сказать: "Вызовите, пожалуйста, скорую". Я просто кричала. У меня сломаны 10 ребер, сломана ключица, сломана лопатка, сломаны два позвонка и проткнуто легкое", – делится женщина.

Пока Светлана почти неподвижна. Впереди длительное лечение и реабилитация. По прогнозам медиков, на восстановление потребуется около полугода.

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В период, когда снег и сосульки тают, у травматологов и хирургов – работы значительно больше. Ледовые глыбы способны травмировать и даже убить.

"Это можно сравнивать с холодным оружием и можно сравнивать с ударом топора. Удар может быть такой силы, что может раздробить кости черепа", – говорит доктор.

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Ни шапка, ни капюшон не спасут от травм, предостерегают врачи. Поэтому главный совет – смотреть вверх и, по возможности, не ходить под домами.

Видео: Сегодня

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Киев лед травма сосулька оттепель
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