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120 кг амфетамина: в Киеве поймали участников мощной наркогруппировки (фото)

15 апреля, 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина общим весом около 120 кг, свыше тонны прекурсоров и промышленное оборудование для массового изготовления психотропных веществ

В Киеве восемь участников мощной наркогруппировки взяты под стражу без определения залога.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

Еще двум участницам преступной группы, которые выполняли роль курьеров, избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Была прекращена деятельность нарколаборатории, которая функционировала на базе промышленного предприятия в Днепре, а также интернет-магазина, через который осуществлялся сбыт наркотиков за биткоины", – говорится в сообщении.

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Десять участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению.

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Напомним, 12 апреля в ходе спецоперации, которая проводилась в четырех регионах Украины, правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина общим весом около 120 кг, свыше тонны прекурсоров и промышленное оборудование для массового изготовления психотропных веществ.

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Ранее мы писали, что в Кировоградской области нарушители продавали наркотики под видом таблеток для похудения.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

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Киев наркотики прокуратура полиция

Источник: Сегодня

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