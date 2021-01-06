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15 лет тюрьмы: полиция завела дело на мать, выбросившую сына из окна на Воскресенке

6 января, 19:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Следствие квалифицирует инцидент как покушение на умышленное убийство

Полиция открыла уголовное производство по факту падения трехлетнего мальчика из окна на 8-м этаже жилого дома на Воскресенке.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает в Facebook.

Предварительно установлено, что к падению ребенка причастна его 38-летняя мать. Мальчик госпитализирован, а следователи квалифицируют произошедшее как покушение на умышленное убийство.

Сведения о происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы от 7 до 15 лет. А тем временем копы устанавливают обстоятельства происшествия.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, трагедия произошла сегодня, 6 января, на проспекте Романа Шухевича, 30а, в Днепровском районе столицы. Ребенок серьезно пострадал и за его жизнь борются медики Охматдета. Пострадавшего ребенка якобы зовут Андрей, отца – Руслан, мать – Татьяна.

Также напомним, что в октябре-2020 на Соломенской, 14, также произошла трагедия – 29-летняя мать выбросила из окна шестилетнюю дочь, после чего выпрыгнула сама. В результате падения обе погибли на месте.

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дети падение покушение тюрьма окно уголовное производство Воскресенка

Источник: Сегодня

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