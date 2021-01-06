15 лет тюрьмы: полиция завела дело на мать, выбросившую сына из окна на Воскресенке

Следствие квалифицирует инцидент как покушение на умышленное убийство

Полиция открыла уголовное производство по факту падения трехлетнего мальчика из окна на 8-м этаже жилого дома на Воскресенке.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает в Facebook.

Предварительно установлено, что к падению ребенка причастна его 38-летняя мать. Мальчик госпитализирован, а следователи квалифицируют произошедшее как покушение на умышленное убийство.

Сведения о происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы от 7 до 15 лет. А тем временем копы устанавливают обстоятельства происшествия.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, трагедия произошла сегодня, 6 января, на проспекте Романа Шухевича, 30а, в Днепровском районе столицы. Ребенок серьезно пострадал и за его жизнь борются медики Охматдета. Пострадавшего ребенка якобы зовут Андрей, отца – Руслан, мать – Татьяна.

Также напомним, что в октябре-2020 на Соломенской, 14, также произошла трагедия – 29-летняя мать выбросила из окна шестилетнюю дочь, после чего выпрыгнула сама. В результате падения обе погибли на месте.

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