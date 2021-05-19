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18 ножевых ранений. В Киеве жестоко убили мужчину

19 мая, 12:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

После проведения экспертизы будет установлена точная ​​причина смерти 27-летнего мужчины

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных к совершению этого жестокого преступления.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных к совершению этого жестокого преступления.

В Днепровском районе Киева сегодня нашли убитого мужчину. Ему нанесли 18 ножевых ранений – копы ищут преступников.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Рано утром местный житель сообщил в полицию, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни.

"Немедленно на место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, а также кинологов со служебными собаками. По прибытию по указанному адресу следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

При осмотре тела погибшего обнаружили на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы.

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Только после проведения экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных к совершению преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее мы также писали, что в Любашевской поселковой общине Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену на глазах у сына, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.

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Также мы недавно сообщали, что в Ровно женщина расстреляла свою семью.

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