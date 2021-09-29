Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

$240 тысяч. В Киеве банду фальшивомонетчиков поймали "на горячем" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 сентября, 13:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мошенники в Сети познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту
Изъятые купюры отправили на экспертизу
Изъятые купюры отправили на экспертизу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поймали двух злоумышленников, которые наладили незаконный бизнес. Мужчины собирались сбыть фальшивую иностранную валюту – 240 тысяч долларов США. Теперь им грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

Ими оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 000 долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", – рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Читайте также:

Реклама

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Преступников поймали на горячем
Преступников поймали на горячем / Фото: Нацполиция

"Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников преступной схемы", – добавляют в полиции.

Реклама

Полиция задержала мужчин при передаче денег
Полиция задержала мужчин при передаче денег / Фото: Нацполиция

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Также читайте новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять