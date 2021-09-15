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30 тысяч долларов США за договор о строительстве под Киевом: на взятке поймали чиновника Минобороны

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 сентября, 13:49
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Речь была о земельном участке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт Гостомель
Сейчас устанавливают других участников финансовой схемы
Сейчас устанавливают других участников финансовой схемы / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время получения взятки задержали начальника Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Украины и его посредника. Они требовали от представителя общества 30 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"За содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт Гостомель Киевской области", – говорится в сообщении.

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Также за эти деньги они обещали предоставить разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт Гостомель на условиях аренды.

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Чиновников задержали во время получения взятки
Чиновников задержали во время получения взятки / Фото: Офис генпрокурора

Где сейчас чиновники

После получения второй части денег – в сумме 20 тысяч долларов США – их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются другие участники схемы", – добавляют в прокуратуре.

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