$30 тысяч. Следователю полиции Киева предлагали взятку после обыска нарколаборатории

На столичном Печерске задержали мужчину за попытку подкупить следователя полиции. Злоумышленник предложил взятку – 30 тыс. долларов США, чтобы "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
"Чтобы решить вопрос переквалификации уголовного производства в отношении себя, непривлечения к уголовной ответственности его брата и возвращения изъятого оборудования нарколаборатории, мужчина предлагал следователю 30 тыс. долларов США", – говорится в сообщении.
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Копы задержали злоумышленника в служебном кабинете следователя во время передачи части обещанной суммы – 5 тыс. долларов США.
Что грозит мужчине
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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По согласованию с Печерской окружной прокуратурой фигуранту готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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