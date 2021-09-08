$30 тысяч. Следователю полиции Киева предлагали взятку после обыска нарколаборатории

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет

Мужчину задержали у следователя в кабинете. Фото: коллаж "Сегодня"

На столичном Печерске задержали мужчину за попытку подкупить следователя полиции. Злоумышленник предложил взятку – 30 тыс. долларов США, чтобы "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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"Чтобы решить вопрос переквалификации уголовного производства в отношении себя, непривлечения к уголовной ответственности его брата и возвращения изъятого оборудования нарколаборатории, мужчина предлагал следователю 30 тыс. долларов США", – говорится в сообщении.

Копы задержали злоумышленника в служебном кабинете следователя во время передачи части обещанной суммы – 5 тыс. долларов США.

Что грозит мужчине

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

28-летнего уроженца Донецкой области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой фигуранту готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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