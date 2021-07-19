Українська
$ 27,23
32,14
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Рейс Афины-Киев задержали на сутки: что происходит (видео)

19 июля 2021 18:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пассажирам никто не отвечает на вопросы, рейс переносили много раз

Пассажиры ждут, пока их пустят в самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Пассажиры ждут, пока их пустят в самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Из Афин уже сутки не может выехать рейс "Афины-Киев" (Wizzair). Вылет должен был состоятся в 21:30, но его перенесли на 15:30 следующего дня.

Реклама

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

"Сутки не можем вылететь из Афин рейсом Wizzair W66268. Должны были лететь вчера в 21.35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени", – пишут пассажиры.

По предварительно информации, ночью пассажиров отвезли в гостиницу.

Реклама

Читайте также: Авиалинии вам заплатят: что делать, если ваш рейс задержали или отменили

В тренде
Деньги не пахнут. В "Киевводфонде" украли 7 млн грн, выделенных на ремонт общественных туалетов
Обыски провели в помещениях "Киевводфонда", а также по месту жительства его директора / Фото: коллаж "Сегодня"

"Сейчас привезли к самолёту и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолёт. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", – добавляют в Сети.

Ранее мы писали, что эксперты назвали три ключевые проблемы, которые следует учитывать пассажирам перед выездом в аэропорт "Борисполь". Они усугубились с наступлением летнего сезона и увеличением количества рейсов.

Напомним, что лоукостер SkyUp отменил все рейсы сообщением Одесса – Салоники, которые авиакомпания запустила с 6 июля и еженедельно планировала совершать.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)Другие регионы
Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)
Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)Происшествия
Коровья голова на крыше. Что известно про месть
Коровья голова на крыше. Что известно про месть "герою парковки" в Киеве (фото)Происшествия
Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки (фото)
Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки (фото)Происшествия
В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель
В Киеве за рулем троллейбуса умер водительПроисшествия
Черное небо и стена из дождя: Киев накрыл мощный ливень с грозой (видео)
Черное небо и стена из дождя: Киев накрыл мощный ливень с грозой (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять