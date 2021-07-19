Рейс Афины-Киев задержали на сутки: что происходит (видео)

Пассажирам никто не отвечает на вопросы, рейс переносили много раз

Пассажиры ждут, пока их пустят в самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Из Афин уже сутки не может выехать рейс "Афины-Киев" (Wizzair). Вылет должен был состоятся в 21:30, но его перенесли на 15:30 следующего дня.

Реклама

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

"Сутки не можем вылететь из Афин рейсом Wizzair W66268. Должны были лететь вчера в 21.35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени", – пишут пассажиры.

По предварительно информации, ночью пассажиров отвезли в гостиницу.

Реклама

Читайте также: Авиалинии вам заплатят: что делать, если ваш рейс задержали или отменили

"Сейчас привезли к самолёту и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолёт. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", – добавляют в Сети.

Ранее мы писали, что эксперты назвали три ключевые проблемы, которые следует учитывать пассажирам перед выездом в аэропорт "Борисполь". Они усугубились с наступлением летнего сезона и увеличением количества рейсов.

Напомним, что лоукостер SkyUp отменил все рейсы сообщением Одесса – Салоники, которые авиакомпания запустила с 6 июля и еженедельно планировала совершать.