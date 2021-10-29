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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

400 тысяч долларов. В Киеве адвокат пытался обокрасть супругов (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 10:32
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Для передачи денег адвокат привлек посредника, а также разработал систему паролей и условные обозначения для маскировки
Злоумышленник работал через посредника
Злоумышленник работал через посредника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали адвоката и его пособника, когда они пытались мошенническим путем выманить у супругов деньги под предлогом "решения вопросов". Их поймали на горячем.

Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.

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Так, в орган досудебного расследования обратились супруг с заявлением о попытках неизвестных лиц незаконно завладеть их имуществом.

"При этом сразу после совершения таких действий в отношении заявителей с ними связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший интересы супругов ранее. Он сообщил о своей осведомленности о существующих проблемах супругов и предложил свои услуги, представив себя как лучшего адвоката в спорах указанной категории", – говорится в сообщении.

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Адвокат уверял их в намерении следователей привлечь их к уголовной ответственности и в обоснованных рисках принятия судами решений не в их пользу.

"Также он отмечал, что разрешение судебных споров и закрытие уголовных производств законным способом займет более 3 лет. Таким образом, создав своими действиями и заявлениями воображение у супругов о фактической невозможности решения их проблем законным образом, 31-летний юрист предложил своим клиентам передать ему в собственность две квартиры в центре Киева или предоставить 400 тысяч долларов США за решение их вопросов в Министерстве юстиции. Украины, органы Национальной полиции и суды", – добавляют в прокуратуре.

Как они попались

Для передачи денег адвокат привлек посредника, а также разработал систему паролей и условные обозначения для маскировки своих действий.

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После получения 400 тысяч долларов США правоохранители задержали адвоката и посредника в порядке ст. 208 УПК РФ.

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