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5 млн гривен на расчистке ручья: прокуратура провела обыски в КП "Плесо"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 сентября, 14:14
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Кроме того, зафиксировали отсутствие подрядной организации по месту регистрации
В КП "Плесо" обнаружили хищения. Фото: коллаж "Сегодня"
В КП "Плесо" обнаружили хищения. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева провела обыски в КП "Плесо". Компания обязалась очистить ручей Вершинка в Соломенском районе столицы. Работы якобы проводились и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ. В ходе обыска на коммунальном предприятии "Плесо" обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам", – говорится в сообщении.

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Кроме того, зафиксировали отсутствие подрядной организации по месту регистрации.

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"Что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия", – добавляют в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения должностным лицам. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Хищения в столице

Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.

А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

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