Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

6 тысяч тонн: в Киевской области обнаружили свалки с опасными медицинскими отходами (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 ноября, 14:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сообщникам грозит до двенадцати лет тюрьмы
Под Киевом выбрасывали опасные отходы
Под Киевом выбрасывали опасные отходы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении лицам, которые сбрасывали опасные отходы просто на землю. Общество по переработке мусора вместо сжигания медицинских отходов сбрасывало их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Реклама

"Предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тысяч тонн медицинских отходов, а именно: пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы. Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками осуществляли вывоз и выгрузку их в местах, не приспособленных для утилизации мусора", – говорится в сообщении.

Как оказалось, в апреле этого года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но сотрудники предприятия, продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов.

Лицензии предприятия были аннулированы, но они продолжали работать
Лицензии предприятия были аннулированы, но они продолжали работать / Фото: Нацполиция

Реклама

"В результате чего завладели средствами в размере более полумиллиона гривен", – добавили в пресс-службе.

Что им грозит

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителям грозит большой срок
Нарушителям грозит большой срок / Фото: Нацполиция

Реклама

Сообщникам грозит заключение сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 125

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять