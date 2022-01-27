"А кто тогда умер"? Лидера "SaveФОП" могут обвинить в организации беспорядков с жертвами

После митингов предпринимателей в Киеве лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что полицейские планируют предъявить ему обвинения по ч. 2 ст. 294 – массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Однако сами копы утверждают, что погибших на митинге нет.
Об этом Доротич рассказал сайту "Сегодня".
Доротич уточнил, что он и его сторонники ищут пострадавшего, который потерял сознание во время митинга. Однако все еще неизвестно, где он. Лидер "SaveФОП" считает, что этого мужчину убили, хотя полиция отвергает этот факт.
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В этом случаев возникает вопрос – почему лидеру "SaveФОП" инкриминируют организацию беспорядков с человеческими жертвами, если этой жертвы, по данным копов, нет.
"Если с ним все нормально, то почему он не отзывается? Удивительно все это. Удивительно все это на фоне того, что мои адвокаты имеют информацию о возможном моем задержании. Мне готовятся инкриминировать статью "Массовые беспорядки, повлекшие гибель людей или тяжелые последствия". Если мне инкриминируют эту статью, то тогда кто умер?", – недоумевает Сергей Доротич.
Что известно о пропавших и возможной жертве?
По словам Доротича, информацию о погибшем ему якобы дали правоохранители, которые тайно поддерживают движение "SaveФОП". Он видел, как тело мужчины без признаков жизни копы погрузили в авто и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ними исчезли и двое свидетелей. Сейчас неизвестно, где они находятся.
Доротич утверждает, якобы у него есть видео, где полицейские ногами бьют жертву. В стычках также пострадали две женщины – у них сломаны руки. У самого Доротича после столкновений болели ноги и ребра.
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